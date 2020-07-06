Красотка превзошла сама себя

Американская супермодель и актриса Оливия Калпо, которая является обладательницей титулов «Мисс США 2012» и «Мисс Вселенная 2012», похвасталась формами на яхте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, модель позирует на фоне лазурного моря на яхте, демонстрируя невероятную красоту в крохотном топе и юбке. Девушка элегантно застыла на камеру, демонстрируя свои самые аппетитные места.

На другим снимке модель позирует с закинутой назад головой, подчеркивая свою внеземную красоту. Кадры она никак не подписала, хотя ее поклонники пришли в восторг.

«Вот шалунья», «так выглядит рай», «божественные формы», «что за красота? Четкая», «лучшая», «самая красивая на всей земле», «боже, насколько же это красиво», — пишут они.

Как сообщалось ранее, Оливия Калпо, которая в 2012-м стала обладательницей титула "Мисс Вселенная" похвасталась формами на пикнике.

Звезда опубликовала в своем Инстаграм стори, а также пост с фотографиями трапезы на природе.

Модель предстала в красном топе, который натянулся на ее пышной груди, вероятно, под одеждой не было белья. Топик имел необычный крой с приспущенными плечами. Пикантный вырез посередине придавал образу еще больше соблазнительности.

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