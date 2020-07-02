Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала, как провела пикник

Звезда опубликовала в своем Инстаграм стори, а также пост с фотографиями трапезы на природе, пишет Politeka.net.

Модель предстала в красном топе, который натянулся на ее пышной груди, вероятно, под одеждой не было белья. Топик имел необычный крой с приспущенными плечами. Пикантный вырез посередине придавал образу еще больше соблазнительности.

Благодаря длине топика можно было рассмотреть упругий живот звезды.

Джинсовые шортики на высокой посадке подчеркнули тончайшую талию знаменитости. Красотка оголила стройные ножки, от которых невозможно оторваться.

Оливия распустила длинные волосы. Красотка смотрела в камеру и улыбалась, держа в руке бокал с алкоголем.

"На пикник кто-нибудь? Я здесь только ради вина", - подписала фото красотка.

На одном из снимков красотка прилегла на импровизированный стол для трапезы на газоне.

За 13 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети восхитились красотой звезды и завалили ее комплиментами.

Напомним, Оливия Калпо со своим возлюбленным устроили себе романтическую встречу на яхте.

Модель отдыхала в белом купальнике. Плавки держались на тоненьких бретельках, не прикрывая ничего лишнего. Красотка надела яркую рубашку, видимо, чтобы не сгореть на солнце.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо позировала в крохотном купальнике, поверх которого решила надеть прозрачное пончо темного цвета, из-за чего виднеется явно лишнее. Дополнить образ звезда решила красивой сумочкой и браслетом на руке.

Напомним, "Мисс Вселенной" Оливию Калпо застали за жаркими развлечениями с бойфрендом: "Ты завоевал меня..."

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