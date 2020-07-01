Знаменита украинская певица Вера Брежнева взбудоражила пикантным видом снизу во время съемок в полупрозрачном платье

Как известно, не так давно певица вместе с Дмитрием Монатиком презентовала клип "Вечериночка", отснятый заранее еще в феврале в Барселоне. Причем порадовала звезда стройной фигурой в необычном "золотом" платье из блесток и бус, едва ли прикрывающих лишнее. Стройная Вера и ее новый образ выглядели весьма привлекательно, пишет Рoliteka.net.

Вера появилась на новом кадре в золотистом наряде, полностью сделанном из тонкой ткани, расшитой блестками, и покорила ранее сеть. Стройная фигура Веры в новом клипе выглядела очень жарко. Фото певица представила в социальной сети Инстаграм.

«Наша с Монатиком #ВЕЧЕРиНОЧКА создавалась невероятно творческими людьми и в крутейшей синергии! Отдельное место в этой работе для меня занимают образы в видео! На втором фото в карусели - эскиз этого платья. Нам понадобилась всего одна примерка. 1) Если выложить все камни в одну линию, то продолжительность такой цепочки составит около 1 км. 2) Недавно я танцевала в нем под дождём и это единственное платье, которое не намокло, но влажным стало выглядеть ещё лучше 😉

3) Платье весит 5кг, и когда ты берёшь его в руки - оно тяжелое, но когда надеваешь на себя , благодаря специальным конструкциям - перестаёшь вообще ощущать его на теле. Именно поэтому я так легко и с довольствием двигалась в нем, танцуя на столе, ну вы видели 😉», - рассказала Вера историю жаркого наряда. Фанаты сразу же написали, что это - "вулканическая феерия":

Отметим, Вера и Дмитрий представили танцевальный трек "Вечериночка" специально к началу пляжного сезоно, клип для которого сняла режиссер Таню Муинь. Сам видеоролик был снят в стиле диско-вечеринки, на которой артисты зажигали по полной программе.

"Каким бы это лето ни было... Мы верим, что увидимся, обнимемся здоровые, и всё, что вдруг пошло не так, наладится, как можно быстрее. Мы обязательно станцуем, что умеем. А танцы ведь умеют поднимать любое настроение. Плюс... Лето пришло. Так что мы без домашних вечериночек оставить не посмеем Вас. Будьте здоровы, вечером и ночью, днём и утром. Каждый день недели. И помните... про танцы. Ведь танцы — это каждым мигом наслажденье!», – заявили Дмитрий и Вера.

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