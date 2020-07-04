Знаменита модель Маргарита Паша, яка стала "Міс Україна 2019" розкрила секрет успішного життя

Як повідомляє Politeka.net, красуня також опублікувала відео зі своїх тренувань на сторінці в Instagram (щоб подивитися, скрольте вниз).

"У кожного свій наркотик !!!😇💪🏻) Здоровий спосіб життя - це невід'ємна частина мого життя), так як, скільки б грошей, влади ти не мав, найголовніше це твоє самопочуття (здоров'я, енергетичний потенціал і т.д )", - пише Маргарита Паша. - "Так само ніколи не можна забувати про те, що нам потрібно продовжувати рід, ми майбутні батьки (мами й тата), якщо ви хочете народити здорових діток, передати їм здорові гени, ми зобов'язані думати про це заздалегідь !☝🏻 Корисні звички формується так само, як і шкідливі 😅😜 - 21 день завзятості 💪🏻✊🏻!!! Дерзайте, все у Ваших руках 💪🏻)".

На опублікованому відео "Міс Україна" знімає себе на телефон, позуючи на біговій доріжці. Для тренувань Маргарита вбралася в обтягуючі рожеві лосини і спортивний бюстгальтер такого ж кольору, а поверх нього недбало накинула білу напівпрозору блузку. Волосся дівчина зібрала в довгий хвіст, який елегантно перекинула через плече.

Користувачі соціальної мережі оцінили поради та зовнішній вигляд Маргарити:

"Бейба, ти найкраща, повір"; "Браво! Браво! Браво!"; "Краса то яка🔥".

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