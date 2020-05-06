Известная украинская модель Маргарита Паша, "Мисс Украина 2019", показала как развлекается на море

На фото Маргарита стоит без одежды, только надев верхнюю часть купальника. Пятую точку Паша прикрыла прозрачным парео. Модель подняла одну ногу и соблазнительно выгнулась, чтобы кадр получился действительно жарким. Видно, что фото было сделано на море, рядом можно увидеть несколько бунгало. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"По многочисленным просьбам ),скоро опубликую пост ) «О женской сексуальной энергии и чем отличается сексуальность от сексапильности» ))

Мы живем в веке ,когда Женщина должна быть : многогранной ,интересной , разносторонне развитой ,с особым шармом ,загадкой ...у нас есть все возможности для того,чтобы все это развивать в себе ,самосовершенствоваться и идти в ногу со временем", - написала Паша.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Требования повышаются ко всем) и к мужчинам тоже", "Такие фото очень помогают в непростой период)", "Впечатляют формы и содержание, Маргарита...", "«Быть женщиной - великий шаг, сводить с ума – геройство» - Б. Пастернак".

Сообщалось, что известная украинская модель Маргарита Паша посветила своими красотами на улице.

На фото Маргарита сидит возле клумбы в одном черном купальнике. На Паше ничего другого не было, даже обуви, модель раздвинула ноги и сложила между ними руки. Девушка закрыла глаза от удовольствия и подняла голову к солнцу.

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