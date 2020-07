View this post on Instagram

My new song and video “A huevo”! Soon...🔥 —— Я знаю, что вы давно ждете этот релиз, но карантин немного изменил планы всего мира и поэтому я уже полгода жду релиза моего нового испанского альбома и нового видео «A huevo»🙄 Получилось так, что мы сняли это видео еще в предпоследний день перед карантином. Но все это время мы много работали над моим нереально крутым альбомом и этим видео, чтобы порадовать вас офигенной музыкой. И уже скоро поделюсь им с вами 😘🥳 ⠀ NK - «А huevo». It’s gonna be 💥 Hope you’ll like it! ⠀ #nk #ahuevo