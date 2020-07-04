Популярная украинская исполнительница Настя Каменских покорила новым «диким» образом, а также выходкой в адрес девушки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я знаю, что вы давно ждете этот релиз, но карантин немного изменил планы всего мира и поэтому я уже полгода жду релиза моего нового испанского альбома и нового видео «A huevo»🙄 Получилось так, что мы сняли это видео еще в предпоследний день перед карантином. Но все это время мы много работали над моим нереально крутым альбомом и этим видео, чтобы порадовать вас офигенной музыкой. И уже скоро поделюсь им с вами 😘🥳», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Каменских демонстрирует свою «дикую» натуру, пока девушка стоит на мостике. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Не плохо так», «бомба», «мама дорогая», «огонь!», «классная», «Какая же ты красивая .просто эталон красоты и сексуальности))», «о май гаадд», «стильный наряд, Настя», «дерзкая такая», - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская певица Настя Каменских похвасталась стройной фигурой в новом летнем образе, запрыгнув в нем в бассейн.

Как известно, стройная Настя Каменских любит баловать фанатов жаркими кадрами со своей идеальной фигурой после похудения, которого так долго добивалась. При этом рецепт похудения от Насти Каменских простой — режим дня, белковое питание с акцентом на рыбу и овощи и неизменные занятия спортом по утрам и пробежка до рассвета.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

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