Настя превзошла себя в видео для "Тик-Ток"

Знаменитая украинская певица Настя Каменских похвасталась стройной фигурой в новом летнем образе, запрыгнув в нем в бассейн

Как известно, стройная Настя Каменских любит баловать фанатов жаркими кадрами со своей идеальной фигурой после похудения, которого так долго добивалась. При этом рецепт похудения от Насти Каменских простой — режим дня, белковое питание с акцентом на рыбу и овощи и неизменные занятия спортом по утрам и пробежка до рассвета, пишет Рoliteka.net.

Теперь, когда идеальное тело звезды в формЕ, она не боится его показать. Специально для того, чтобы повысить свою популярность и разнообразить контент, Настя начала вести профиль в "Тик-ток" и записывать самые разные видео, устраивать челленджи и марафоны.

В этот раз звезда в супер-мини платье решила повеселиться, прыгнув прямо в бассейн и весьма ярком образе.

«Придумайте описание к этому видео 😂😂😂», - написала Настя под постом.

Фанаты тут же ответили:

«Когда повелась на слова бывшего 😂», «Можно смотреть бесконечно))👍🏻», «Что жара делает с людьми))), «Пол покинул чат», «Когда пропал нимб над головой», «Зовсім показилися з цим Тіктоком🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️», «Я и моя шиза», «Теперь хочу такое видео 😂😍😍😍», «Миниатюра "как я решаю свои проблемы"😄🙌», «👏👏👏👏👏клааасс.как по подиуму😍интересная идейка🔥», «Я хочу это повторить 👍🔥❤️👏».

Отметим, Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни, рассказывает о похудении, публикует фото с концерта и проводит онлайн-марафоны. Недавно Настя также показала летний кадр из отдыха, который был сделан во время плавания в бассейне.

После похудения стройная Настя с удовольствием демонстрирует свое тело, Настя является любительницей показать свои новые фото, на которых она с радостью показывает изменившуюся фигуру. В бассейне Настя не только восхитила образом, но и сверкнула «лишним».

«Water retreat 🌊 #swimming #pool», - написала Настя.

Фанаты тут же ответили, заявив, что звезда напоминает им русалку Ариель:

«Русалочка!», «Красота 😍😍😍😍😍😍😍😍», «Походу у неё трусы слетели», «Настоящая русалка🔥🌟🔥», «Очень красиво 😘», «Вау😍😍😍», «Шикарная❤️🔥», «Настя, крутое фото 🔥👍🏻», «С завистью смотрю на плавающих людей😍 интересно, реально научиться плавать в 30 с лишним лет?🙈😭», «Привет😍😍😍», «И я хочу ❤️», «Лето🔥🌺», «Вауууу👍👍👍», «Красивооо❤️😍», «Нереально круто🔥🔥🔥🔥🔥».

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть