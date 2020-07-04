Популярна українська виконавиця Настя Каменських підкорила новим «диким» виглядом, а також витівкою на адресу дівчини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Я знаю, що ви давно чекаєте цей реліз, але карантин трохи змінив плани всього світу і тому я вже пів року чекаю релізу мого нового іспанського альбому і нового відео «A huevo»🙄 Вийшло так, що ми зняли це відео ще в передостанній день перед карантином. Але все це час ми багато працювали над моїм нереально крутим цим альбомом і відео, щоб порадувати вас офигенною музикою. І вже скоро поділюся ним з вами 😘🥳», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Каменських демонструє свою «дикого» натуру, поки дівчина стоїть на містку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Не погано так», «бомба», «мама дорога», «вогонь!», «класна», «Яка ж ти красива.просто еталон краси й сексуальності))», «про травень гаадд», «стильний наряд, Настя», «така зухвала», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Настя Каменських похвалилася стрункою фігурою в новому літньому образі, встрибнувши в ньому в басейн.

Як відомо, струнка Настя Каменських любить балувати фанатів жаркими кадрами зі своєю ідеальною фігурою після схуднення, якого так довго добивалася. При цьому рецепт схуднення від Насті Каменських простий — режим дня, білкове харчування з акцентом на рибу й овочі й незмінні заняття спортом вранці й пробіжка до світанку.

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з залаштунки "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.

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