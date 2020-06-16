Бразильская модель Сьюзи Кортес, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, покорила формами в белье

Соблазнительная красотка не устает публиковать горячие снимки в кружевном белье, сообщает Politeka.net. Модель на одном из недавних фото предстала в жаркой позе на диване.

Роскошная Кортес надела маленькие, почти невидимые, трусики, тонкие лямки которых впились в кожу. Также на ножке можно заметить маленькую подвязку.

Белый лифчик, казалось, и вовсе был прозрачным, однако при этом из него не показалось ничего интимного.

Туфли на шпильках, длинные распущенные волосы и сережки - дополнили образ.

Модель устроилась на диване, выставив назад упругую пятую точку. Благодаря последней Кортес стала дважды обладательницей титула "Мисс Бум-бум" в Бразилии.

Звезда приоткрыла губы, и закрыв глаза, прикоснулась к ним пальцем.

Снимок получился невероятно соблазнительным.

За восемь часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети назвали Сьюзи красоткой, а также просили больше публиковать таких жарких снимков.

Напомним, Сьюзи Кортес предстала в одной футболке с именем футболиста Лионеля Месси, фанаткой которого она является.

Модель немного подогнула футболку, чтобы еще больше показать свои ягодицы. Примечательно - звезда не надела белья, а кроме футболки на ней были гольфы и бутсы.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес позировала в маечке на тонких бретельках, которые едва удерживали ее пышные формы. Заметно, как грудь приподнялась в тесной одежде и едва не выпадает.

Модель закинула набок шелковистые волосы и смотрела в камеру.

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