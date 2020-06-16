Известная модель Сьюзи Кортес, хозяйка самых красивых ягодиц, показала себя в смелом образе

На фото Сьюзи позировала в желтых трусиках и сапогах выше колена. Образ красотка дополнила джинсовым пиджаком, который сняла, демонстрируя грудь, которая была без белья. Чтобы ничего не засветить, Кортес налепила крестики на свои "персики". Звезда сидела на желтом стуле, раздвинув ноги, а в руках держала зеркальный фотоаппарат. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Привет, как дела?", "Очень хорошо", "Ох, я бы хотел быть Х", "Чудесно выглядишь на фото", "Сверкают лучше диамантов", "Лифчик только мешал".

Ранее мы сообщали, что известная модель Сьюзи Кортес показала, как проводит тренировки и свою аппетитную красоту.

На фото Сьюзи стоит спиной к камере и показывает себя без головы, делая акцент на пятой точки в коротких белых шортиках. Кортес в этот момент держит штангу и начинает делать упражнения с наклонениями, возбуждая самые смелые фантазии у зрителей. Тренировка получилась максимально горячей и сочной, а еще на ней можно увидеть идеально подтянутую пятую точку.

Сообщалось, что бразильская модель Сьюзи Кортес предстала в одном белье.

На снимке модель позирует в белье, состоящем из тонких ремешков. Столь откровенный "наряд" ничего не прикрывает, а лишь придает образу большей пикантности.

Тонкие ниточки впились в кожу Кортес на спине, ягодицах и ногах.

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