Известная украинская балерина Екатерина Кухар, звезда "Танців з зірками", показала свою растяжку, удивив всех

На кадрах Кухар позирует в красном платье, стоя в огромном павильоне. Екатерина стояла на носочке, а вторую ногу задрала как можно выше, держа рукой, таким образом демонстрируя воздушный шпагат. И у звезды это вышло, она задрала свою конечность выше головы. Кадр получился эффектным и красочным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Волочковой и не снилось".

Ранее мы сообщали, что Екатерина Кухар изменилась до неузнаваемости, «набрав» несколько десятков килограммов.

На кадрах изящную балерину не узнать: у нее огромный бюст и бедра, которые полностью «съели» идеальную фигуру артистки. На одном снимке ее с трудом удерживают пятеро крепких мужчин, на втором она позирует на фоне пустого зрительного зала.

Сообщалось, что известная украинская балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала странный соблазнительный образ.

На фото Кухар показывает себя в кожаном топе из веревочек, а также джинсах. На голове у Екатерины была прическа, в котором можно увидеть перья. Образ красавица дополнила "боевым" раскрасом и перьями в руках.

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