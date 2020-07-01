Известная модель Сьюзи Кортес, хозяйка самых красивых ягодиц, показала себя в необычном образе
На фото Сьюзи позирует в красном кружевном белье, которое частично было из веревочек. Сьюзи стояла возле столика с красными розами, соблазнительно выгнувшись перед фотографом. Фотография, благодаря соблазнительному белью красотки и удачному освещению, вышла очень горячей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Красный", - подписала Сьюзи.
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Фанаты поставили почти 15 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Красивая", "Любовь", "Успешная", "Как всегда жарко", "Красота", "Красивые поцелуи", "Красный горячий и красивый", "Как ты прекрасна, Сьюзи", "Афродита", "Дикая роза"
Ранее мы сообщали, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес показала пикантный образ.
На кадре знаменитая модель предстала в кружевном белье, которое дало возможность рассмотреть ее неприличные места в деталях.
Сообщалось, что 29-летняя бразильская фотомодель Сьюзи Кортес изумила потрясающим кадром.
Так, модель засняли снизу вверх, чтобы аппетитный "персик" уместился в кадр. Для большего эффекта красотка развязала лямки белого купальника, высвободив загорелую красоту.
Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц устроила шоу в узком топе перед камерой
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