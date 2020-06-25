71-летняя Алла Пугачева приобрела участок на кладбище и занялась строительством семейного склепа

Российские СМИ выяснили, что Примадонна купила участок на Кузьминском кладбище, где в 2011 году был похоронен ее брат Евгений Борисович, скончавшийся от сердечного приступа.

Как выяснилось, певица решила построить полноценный фамильный склеп и обратилась для этого за помощью специалистов. Строители предложили Пугачевой использовать в склепе семейный герб или даже вензель – такой же, как на фасаде замка певицы.

Таким образом, становится очевидно, что певица уже задумывается о том, что будет с ней после смерти. Отметим, что с возрастом здоровье артистки стало заметно ухудшаться. Многие, в том числе и ее муж Максим Галкин, связывают это с ее поездкой в Чернобыль вскоре после взрыва на АЭС. Говорят, что радиация нанесла удар по её эндокринной системе, вызвав массу проблем с щитовидной железой.

«Это была такая история, что не все согласились поехать туда. Но и Ира (Понаровская – Прим. ред.) и Алла поехали. У неё полетела щитовидка после этого. Так и остались с ней проблемы. А у Иры в голосе появилась хрипотца! Это, честно говоря, тихий ужас, потому что никто не знал, что делать. Аллу, например, попросили надеть какую-то свинцовую шапочку», - рассказал Галкин.

Напомним, Пугачева без макияжа произвела фурор, даже молодые позавидуют: «Так держать».

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