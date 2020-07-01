Модель, дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, показала себя после недавнего несчастья

Заворотнюк-младшая рассказала, что понемногу приходит в себя, передает Politeka.net.

Стоит отметить, что недавно красотка рассказала историю, которая с ней приключилась в одном из элитных салонов Москвы. Во время покраски волос Анна заподозрила неладное, когда сильно нагрелась фольга, но мастер поспешил ее успокоить.

Все же, когда краску смыли, оказалось, что волосы были спалены. Дочь актрисы вспомнила, что одна из прядей осталась на ее руке, а больше половины волос превратились в мочалку. Модели пришлось стричься, хотя она совсем этого не планировала.

В новом посте девушка позировала на природе. Анна надела белую маечку и спортивный костюм. Дочь "прекрасной няни" сидела на газоне возле кустов с розами. Вид у нее был солнечный и красотка даже улыбалась.

"Двигаемся дальше💪 принимаю ситуацию такой какая она есть, волосы отрастут, обиды пройдут. А мои близкие любят меня любой. Спасибо вам огромное за поддержку. Если бы вы только знали, как это было ВАЖНО для меня💗", - написала Анна.

За пять часов пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"Анечка,не расстраивайтесь, вы и так прекрасны💕", "Вам очень идёт такая стрижка и цвет волос", "Вам очень идёт новая стрижка👍", "Аня 😻 тебе и так тоже кайф 🤍", "Аня в любом виде ты восхитительна", "Все будет,хорошо,с волосами и вы так красивая,вам любимая стрижка идет вы красотка 😍😍", "А тебе идёт такая прическа 👍🏻😊😊😊🔥 Все что не делается к лучшему )", - написали пользователи сети.

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