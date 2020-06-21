«Ревізор» всієї України Ольга Фреймут порадувала фанатів новою фотографією і поміркувати на тему свого віку

На своїй сторінці в Instagram відома телеведуча і автор книг з етикету Ольга Фреймут розповіла, як повинна вести себе кожна жінка 38 років, передає Politeka.net.

Свою публікацію вона проілюструвала новим фото, на якому зображена в голубій майці, чорній спідниці і сонцезахисних окулярах.

Знімок зроблений у Києві під час водної прогулянки на катері по Дніпру.

На думку Ольги, коли тобі 38, то спідниця до п'ят більше не додає загадковості, а швидше віку.

«Люди роблять компліменти твоєї дочки. А потім вже і тобі з ввічливості. На вечірках біля басейну твої ровесниці в сарафанах, а не в купальниках. А ті, які сміливі і зайшли в воду, вище плечей неподнимаемые. Або сидять у воді, поки не засмеркается», - написала телезірка.

Але в теж час Фреймут переконана, що 38 років теж є свої принади.

«Ти нарешті захоплюєшся собою, знаєш, чого хочеш.Ти бачиш, як з роками виріс у своїх очах. І ти пишаєшся собою нарешті», - зазначила вона.

Користувачі мережі відразу ж відреагували на нову публікацію, звернувши увагу, що Ольга не виглядає на свої роки.

«Ви чудово виглядаєте! 😍❤️👏 Ніколи б не дала Вам 38 😍», «Коли мені 38 я катаюся на самокатах разом з дітьми,ношу шорти і кайфую від свого віку. Чого багатьом і бажаю😉♥️», «Ви чудово виглядаєте», «Робота над собою, це завжди праця, але це того варто. 😊»,- пишуть люди.

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