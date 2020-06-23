В Украине планируют увеличить сумму максимального анонимного перевода

На данный момент ограничение перевода составляет 5000 гривен. На днях в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3686, в котором предлагается увеличить сумму до 25 тысяч гривен. 

Стоит отметить, что закон о сокращении сумм переводов до 5000 гривен вступил 28 апреля. Таким образом, правительство собирается предотвращать легализацию доходов, полученных преступным путем, а также препятствовать финансированию терроризма.

Таким образом, анонимный перевод без открытия счета, переводы в платежных терминалах и так далее не должны превышать 5000 гривен. 

Пополнение наличными своей или чужой карточки в кассе банка без предъявления паспорта также ограничено суммой указанного лимита. 

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Приватбанк, терминал

Напомним, лимит в 5000 гривен существенно усложнил жизнь украинцам. Ведь для того, чтобы получить привычную финансовую услугу вроде перевода от близких или оплаты сервиса онлайн, придется пройти процедуру полной идентификации: предъявить паспорт и код работнику финансовой организации, предоставляющей услугу.

Ранее сообщалось, что недавно НБУ разрешил украинским банкам не обслуживать подозрительных и нетерпеливых клиентов.

нбу нацбанк

Разрешение применять риск-подход в обслуживании клиентов банки получили после того, как в Украине вступили в силу новые требования законодательства по вопросам финмониторинга.

Напомним также, что НБУ рассказал о работе банков и их комиссиях.

Так, банк должен предупредить клиентов об изменениях тарифов на комиссию за 30 дней. Иначе - он нарушает права клиентов. 

Напомним, банкоматы в Украине исчезнут, эксперт раскрыл детали: "Нацбанк хочет...".

Как сообщала Politeka, ошибка банкомата подарила украинцу лишние десятки тысяч: что мужчина сделал с деньгами

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