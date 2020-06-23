Стало известно, как теперь украинцев будут обслуживать в банках

Как передает Politeka.net, об этом говорится в новом постановлении НБУ.

Так, государственный регулятор разрешил украинским банкам не обслуживать подозрительных и нетерпеливых клиентов.

Разрешение применять риск-подход в обслуживании клиентов банки получили после того, как в Украине вступили в силу новые требования законодательства по вопросам финмониторинга.

Регулятор в лице Национального банка определил целый список индикаторов подозрительности финансовых операций, которые касаются деятельности или поведения клиента:

– не может понятно объяснить, в чем заключается его характер деятельности;

– отказ в предоставлении информации, нужной для надлежащей проверки, или предоставление неполной или сомнительной информации, которую трудно проверить;

– невозможно связаться с клиентом по предоставленному им адресу или номеру телефона и электронной почте (особенно в короткие сроки после предоставления такой контактной информации);

– клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек без потребности;

– клиент нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение;

– клиент демонстрирует необычную заинтересованность требованиями законодательства в сфере финмониторинга и внутренней системы финмониторинга банка;

– клиент отменяет проведение запланированной финансовой операции после того, как у него запросили соответствующие подтверждающие документы или разъяснения;

– клиент настаивает на срочности проведения финансовой операции, демонстрируя нервное поведение без очевидных на то оснований;

– клиент предлагает деньги, подарки или другой вид благодарности работнику банка за проведение финансовой операции необычным или подозрительным способом;

– счетами нескольких клиентов, между которыми нет логично объяснимых взаимосвязей, управляет один и тот же клиент;

– подавая заявку на получение платежной карточки по почте, клиент отмечает адрес, который банк не может установить;

– клиент требовательно и постоянно настаивает на обслуживании только у определенного сотрудника банка.

Более того, банк может заблокировать подозрительные переводы на сумму от 149 тысяч гривен, если не будет указан источник происхождения средств, пишет UBR.

Отмечается, что проверка/документальное подтверждение требуется только в случае, если операции не соответствуют данным банка о финансовой состоятельности клиента или профилю клиента (необычные или подозрительные для клиента переводы).

Счета клиентов могут и вовсе заблокировать, если было начато расследование по происхождению средств. Чтобы установить источник происхождения денег, у клиента могут потребовать следующие документы: декларация, справка о зарплате, договора продажи имущества, дарения, займа (нотариально заверенные) и т.п.

Но в НБУ предупреждают, что обычные операции граждан на небольшие суммы не являются объектом финансового мониторинга.

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