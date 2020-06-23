Стало известно, как теперь украинцев будут обслуживать в банках
Как передает Politeka.net, об этом говорится в новом постановлении НБУ.
Так, государственный регулятор разрешил украинским банкам не обслуживать подозрительных и нетерпеливых клиентов.
Разрешение применять риск-подход в обслуживании клиентов банки получили после того, как в Украине вступили в силу новые требования законодательства по вопросам финмониторинга.
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Регулятор в лице Национального банка определил целый список индикаторов подозрительности финансовых операций, которые касаются деятельности или поведения клиента:
– не может понятно объяснить, в чем заключается его характер деятельности;
– отказ в предоставлении информации, нужной для надлежащей проверки, или предоставление неполной или сомнительной информации, которую трудно проверить;
– невозможно связаться с клиентом по предоставленному им адресу или номеру телефона и электронной почте (особенно в короткие сроки после предоставления такой контактной информации);
– клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек без потребности;
– клиент нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение;
– клиент демонстрирует необычную заинтересованность требованиями законодательства в сфере финмониторинга и внутренней системы финмониторинга банка;
– клиент отменяет проведение запланированной финансовой операции после того, как у него запросили соответствующие подтверждающие документы или разъяснения;
– клиент настаивает на срочности проведения финансовой операции, демонстрируя нервное поведение без очевидных на то оснований;
– клиент предлагает деньги, подарки или другой вид благодарности работнику банка за проведение финансовой операции необычным или подозрительным способом;
– счетами нескольких клиентов, между которыми нет логично объяснимых взаимосвязей, управляет один и тот же клиент;
– подавая заявку на получение платежной карточки по почте, клиент отмечает адрес, который банк не может установить;
– клиент требовательно и постоянно настаивает на обслуживании только у определенного сотрудника банка.
Более того, банк может заблокировать подозрительные переводы на сумму от 149 тысяч гривен, если не будет указан источник происхождения средств, пишет UBR.
Отмечается, что проверка/документальное подтверждение требуется только в случае, если операции не соответствуют данным банка о финансовой состоятельности клиента или профилю клиента (необычные или подозрительные для клиента переводы).
Счета клиентов могут и вовсе заблокировать, если было начато расследование по происхождению средств. Чтобы установить источник происхождения денег, у клиента могут потребовать следующие документы: декларация, справка о зарплате, договора продажи имущества, дарения, займа (нотариально заверенные) и т.п.
Но в НБУ предупреждают, что обычные операции граждан на небольшие суммы не являются объектом финансового мониторинга.
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