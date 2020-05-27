Украинские банки начали блокировать денежные переводы от пяти тысяч гривен и замораживать средства на депозитах после вступления в силу нового закона о финмониторинге

В пресс-службе Нацбанке выдали официальные правила, которые помогут украинцам пожаловаться на действия банка и добиться разблокировки счетов, передает Politeka.net.

Так, сначала украинцам нужно попытаться решить проблему напрямую со своим банком, без вмешательства НБУ. В случае, если жалоба не будет рассмотрена, или банк откажется признавать правоту клиента, тогда нужно позвонить на горячую линию НБУ или написать письмо на их официальную почту.

В обращении нужно уточнить суть своего вопроса, жалобы или предложения и предоставить персональные данные: фамилию, имя и отчество, место проживания и электронную почту. Этой информации должно быть достаточной для обоснованного решения НБУ.

Анонимные обращения без указания имени автора и места его проживания рассмотрены не будут.

Ответ от Нацбанка должен поступить не позднее 30 дней от времени подачи письменного обращения. Если обращение не требует дополнительного изучения и проверки, то ответ придет уже в течение 15 дней.

Ранее Нацбанк рассказал о новых услугах, которые будут доступны для украинцев дистанционно.

Так, в новом Положении об осуществлении банками финансового мониторинга предусматривается возможность дистанционного открытия нового банковского счета. Теперь украинцам не нужно будет лично приходить в отделение или встречаться с представителями банка.

Напомним, Нацбанк сделал экстренное заявление о счетах и долгах украинцев: вводятся новые правила.

Как сообщала Politeka, украинцы будут платить за коммуналку и получать зарплаты по-новому.

Также Politeka писала, что снимать наличку придется по-новому: ПриватБанк срочно предупредил об изменениях.