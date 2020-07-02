Фитнес-модель Ана Чери с подружками похвастались своим "добром", вызвав восторг у фанатов

На снимке была в длинном платье, но с разрезом до бедра, и без белья. Справа стояла блондинка в коротеньком платье с открытой спиной, а слева - брюнетка, которая надела красное платье с глубоким декольте и без белья. Девушки улыбались на фото и позировали на улице перед фотографом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня был такой веселый день", - написала Чери.

Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Детки", "Я люблю тебя", "Мои девочки", "Великолепно, красиво, люблю тебя", "Сделала что?", "Феноменальные ангелы".

Ранее мы сообщали, что Ана Чери похвасталась королевским размером, соблазнительно выгнувшись на диване.

На фото Чери позирует в платье с огромным декольте, которое не имело возможность вместить пышный бюст красотки. Чери дополнила образ белым топом, чтобы хоть как-то закрыть свою красоту.

Сообщалось, что известная модель Ана Чери показала, как свести с ума мужчину.

На фото красотка позирует в коротких шортах и белом топике. Ана соблазнительно выгнулась и продемонстрировала пышную грудь, которая еле влезла в королевское декольте.

Напомним, загорелая Ана Чери едва втиснула пышные формы в тонкую сеточку

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