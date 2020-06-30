Известная украинская актриса Элина Мбани, звезда "Квартал 95", показала себя в обычной жизни

На фото Элина позировала в рваных джинсах и коротком топе, а с плеча свисала сумочка. Красотка дополнила образ черными очками и белыми кроссовками. Мбани в руках держала букет цветов, а сама стояла на тропинке в одном из дворов Винницы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты, включая жену Кошевого, поставили почти 200 лайков и не успели написать комплименты красавице, но так и хочется сказать: "Заморская принцесса".

Ранее мы сообщали, что известная певица и актриса студии "Квартал 95" Элина Мбани показала свою любовь к животным в пикантном образе.

"Говорят, что лошади очень чувствуют настроение человека. Вот бы все были такими тонкими эмпатами. Не нужно было бы ничего объяснять", - идет речь в описании.

Сообщалось, что известная актриса Элина Мбани, звезда "Квартал 95", показала сочные образы, сняв все лишнее.

На первом фото красавица позирует в купальнике, сидя на кровати. Мбани раздвинула ноги, а в руках держала яблоко возле открытого рта, смотря в камеру. На втором снимке Элина уже лежала на кровати, закрыв глаза от удовольствия и вытянув руку вперед.

Напомним, Елена Кравец и другие звезды "Квартал 95" обожгли красотой в повседневной жизни

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