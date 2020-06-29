Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала смелый образ, отправившись на прогулку
На фото Соня показывает себя в белом комбинезоне, который спустила на одном плече. Как можно заметить, красотка под него надела черный топ, а образ дополнила очками. Евдокименко стояла возле белой лошади и смотрела в камеру, пока ее снимали. На фоне можно увидеть загон для животного, а вокруг лужайку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 600 лайков и написали комментарии под фото:
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"Ничего себе, очень красиво", Потрясающая фотография", "Какая ты", "Невероятная", "Сонечка,душа наша,красотка вы неземная!!!! Покажите хоть мельком нашу любимую Софию Михайловну!! Ужасно по ней скучаем!!!!".
Ранее мы сообщали, что 19-летняя начинающая певица и модель Соня Евдокименко взбудоражила дерзким кадром на природе.
Красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном соблазнительном боди. Ради эффектного снимка, девушка забралась в заросли посреди поля.
Сообщалось, что 19-летняя начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, ошеломила ракурсом.
Так Соня наклонилась над камерой на фоне голубого летнего неба, дотронувшись кисточкой косметического средства к своим пухлым губам.
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