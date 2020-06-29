25-річна гумористка, акторка "Квартал 95" і учасниця "Жіночого кварталу" Лера Товстолес показала, як розважається з друзями на вихідних

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в червоному і яскраво-рожевому бікіні з милими зав'язочками попереду.

"Вихідні 💦🍸", - підписала знімки зірка.

Так, на одному з фото, довгонога блондинка позує на лежаку, накинувши на плечі смугасту сорочку. Лера зібрала волосся, приховавши півобличчя за сонцезахисними окулярами, і склавши губки "качечкою". Дівчина розставила ноги, прикривши рукою найінтимніше місце. На іншому кадрі зірка вже широко посміхається, повернувшись до камери вигідним ракурсом - так, щоб всі змогли розгледіти її чудову ніжку.

Ще на одному фото Лера грайливо висунула язик, роблячи селфі. Примітно, що низ купальника красуні "не збігався" за кольором з верхом, що одразу ж запримітили уважні шанувальники.

"А де труселя рожеві???" - "зняла )"

Раніше ми повідомляли, Лера розбурхала відвертим знімком, на якому постала з оголеними плечима і частково зоною декольте. Фото абсолютно не вульгарне, але залишає, безсумнівно, приємний еротичний післясмак.

"Літо. Коли можна все 🧡", - підписала фото артистка.

"Ви дуже гарна😍😍😍❤️"; "Гарні нігті!🤗"; "Ох і Лера", - коментували користувачі.

Також ми писали, Товстолес похвалилася кадрами, на яких в крихітному топі і міні-шортах виконує тверк.

«Сьогодні я випустила свій трек і хочу сказати всім своїм братикам спасибі! Зняла міні кліпчік для вас І вже зробила прем'єру», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" без штанів посвітила ідеальним тілом в зухвалих позах.

А ще Politeka писала, гаряча красуня з "Квартал 95" блиснула схудлою фігурою в піжамі.