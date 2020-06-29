36-летняя украинская певица Джамала поразила теплыми и атмосферными снимками, сделанными через пару дней после родов

В этот раз девушке удалось поразить домашним и счастливым видом на прогулке со своим вторым малышом. Как передает Politeka.net , звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм.

В этот раз счастливая мама показала, как прогуливается с сыном на улице и поделилась информацией о прожитой ею первой неделе после родов малыша:

«Вот это неделька! Релиз песни, релиз фильма и мой любимый релиз в этой модной люльке! 😂😂❤️ Всех благодарю за комментарии, внимание, участие!!! Вы такие активные! Обожаю!!! Обнимаю вас всех и каждого 🤗 Делюсь с вами своей жизнью, всем, что дорого и люблю!», - написала Джамала.

Поклонники тут же ответили:

«Продуктивный у Вас период 👍 отлично выглядите🔥», «Поздравляю!!! Господи ,какие формы😍😍😍», «🔥🔥🔥❤️❤️❤️Здоровья вам и вашим близким», «И мы вас обнимаем», «Да,неделя проходит гладко,солнышко,юхууу», «Вітаю щиро!!!❤️❤️❤️ Ростіть здоровенькі!», «Аллах хайырлы этсин, Джамалочка!!!😘😘🤗 Суперно выглядишь!!!❤️💟❤️💟❤️», «Вы безумно красивы!!!😍😍😍 Будьте счастливы и растите здоровенькими!!!❤️❤️❤️».

Ранее Джамала сообщила о рождении ребенка, радостной новостью она поделилась на своей страничке в Instagram.

"Селям Алейкум! Добро пожаловать в наш бэнда! Мой второй принц - Селим-Гирея Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился самый пунктуальный малыш. По статистике входит в 4%, так как родился в прогнозируемую дату, именно в свое время", - сообщила певица в подписи к посту.

Также она поделилась трогательными снимками своей семьи, которая так ждала пополнения.

Стоит отметить, что Селим стал вторым ребенком в семье певицы.

Поклонники просто рассыпались в поздравлениях под постом Джамалы.

"Поздравляем! Какое невероятно красивое имя получил ваш сынишка!", "Поздравляю вас !!!) здоровья вам и малышу!)))", - писали поклонники артистки.

Напомним, беременная Джамала откровенно призналась в своих страхах.

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