Знаменитая актриса Ольга Сумская показала, как отдохнула с мужем на природе

Артистка опубликовала новые фото и видео с отдыха на даче на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На выходных Сумская с мужем и собаками решили выбраться на природу, и отправились на дачу. Актриса опубликовала фото на фоне нежных розовых цветов своего розария. На снимке звезда позирует со слегка влажными волосами и совершенно без косметики на лице.

Актриса также опубликовала видео, на которых ее собаки и муж купались в озере.

«На даче расцвел розарий! Какая же красота невероятная! Интересно узнать название этих розовых роз? Они просто фантастические...Джесси и Жасмин сегодня тоже открыли сезон! Соревновались, кто быстрее доплывет до берега! Водичка в озере за эти дни хорошо прогрелась...Полный релакс!», - написала Сумская.

Ее поклонники тут же отреагировали на кадры.

«Какая же вы красивая», «Наша красивенькая розочка в розочках! Обожаю», «Оля супер», «Ваша семья невероятная счастья вашей семье», «Пример натуральной красоты», - пишут люди.

Ранее Сумская показала, как нежится на пляже в откровенном наряде. Знаменитость опубликовала пикантные кадры на своей странице в Instagram.

Ольга Сумская заявила, что вместе с мужем Виталием Борисюком с первых дней лета отправилась на курорт, несмотря на карантин. Дело в том, что супруги решили отдыхать в Украине. Судя по геолокации - на Голубом озере в Киевской области. Как видно на фото, там уже отдыхают много людей.

Напомним, нестареющая Ольга Сумская разделась и потрясла красотой на людном пляже.

Как сообщала Politeka, украинская Роксолана Ольга Сумская похвасталась идеальными формами в черном купальнике.

Также Politeka писала, что старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.