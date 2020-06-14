Знаменитая актриса Ольга Сумская показала, как отдохнула с мужем на природе
Артистка опубликовала новые фото и видео с отдыха на даче на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На выходных Сумская с мужем и собаками решили выбраться на природу, и отправились на дачу. Актриса опубликовала фото на фоне нежных розовых цветов своего розария. На снимке звезда позирует со слегка влажными волосами и совершенно без косметики на лице.
Актриса также опубликовала видео, на которых ее собаки и муж купались в озере.
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«На даче расцвел розарий! Какая же красота невероятная! Интересно узнать название этих розовых роз? Они просто фантастические...Джесси и Жасмин сегодня тоже открыли сезон! Соревновались, кто быстрее доплывет до берега! Водичка в озере за эти дни хорошо прогрелась...Полный релакс!», - написала Сумская.
Ее поклонники тут же отреагировали на кадры.
«Какая же вы красивая», «Наша красивенькая розочка в розочках! Обожаю», «Оля супер», «Ваша семья невероятная счастья вашей семье», «Пример натуральной красоты», - пишут люди.
Ранее Сумская показала, как нежится на пляже в откровенном наряде. Знаменитость опубликовала пикантные кадры на своей странице в Instagram.
Ольга Сумская заявила, что вместе с мужем Виталием Борисюком с первых дней лета отправилась на курорт, несмотря на карантин. Дело в том, что супруги решили отдыхать в Украине. Судя по геолокации - на Голубом озере в Киевской области. Как видно на фото, там уже отдыхают много людей.
Напомним, нестареющая Ольга Сумская разделась и потрясла красотой на людном пляже.
Как сообщала Politeka, украинская Роксолана Ольга Сумская похвасталась идеальными формами в черном купальнике.
Также Politeka писала, что старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.