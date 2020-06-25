Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи похвасталась новым будоражащим снимком

Звезда опубликовала снимок на своей странице в Instagram, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

На черно-белой фотографии итальянская актриса запечатлена в черном кружном с глубоким декольте, которое обнажет ее пышную грудь. Также видно, что на лице у Моники профессиональный макияж, а ее волосы собраны в прическу. Изукрашений на руке актрисы только браслет.

Но фото Моника Буллуччи слегка приоткрыла рот, что делае кадр еще более чувственным.

В подписи к снимку артистка отметила, что он был сделан в 2013 году в Милане.

Отметим. Фото не оставило равнодушными фолловеров модели. Они восхищаются красотой легендарной итальянки.

«Как всегда, итальянцы полны чувственности, элегантности и таланта», «Безумно красивая», «Какая же, она красавица», «Как всегда красиво», «Богиня!!!», - пишут в комментариях.

ОТметим. несколькими днями ранее Моника Беллуччи впервіе появилась на публике после карантина. Она посетила парижский зал Гранд-аль в парке Ла-Виллет на открытии выставки Jam Capsule.

Напомним, невероятная Моника Белуччи заворожила своим телом в одном халате: «Вот это красотка!»

Как сообщала Politeka, сногсшибательная Моника Беллуччи засветила лишнее в королевском декольте: "Богиня".

Также Politeka писала, что роскошная Беллуччи взбудоражила новым страстным образом: «О Боже мой, Моника».