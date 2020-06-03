Известная украинская певица Злата Огневич показала необычный летний образ

На фото красотка стоит в джинсах с ремнем и кремовом пиджаке. Образ Огневич дополнила черным топом, который частично был из веревочек. Злата держала кофе в руке, улыбаясь на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Всё, что нужно для счастья- живёт в тебе", - написала Злата.

Фанаты поставили более тысячи лайков за час и написали несколько комментариев:

"Красиве фото", "Богиня", "Невероятная красота", "Златочка у меня есть стихи , можно я вам их в директ напишу ? Может песню новую напишите?", "Дива".

Напомним, украинская певица Злата Огневич предстала в стильном, и, одновременно, горячем образе.

Сверху певица накинула пиджак песочного цвета.

Джинсы с поясом прекрасно дополнили образ. Черные туфельки смотрелись на ножке просто идеально.

"Уже завтра премьера заключительного сингла трилогии! Ждете # ГолаПравда?", - подписала фото Огневич.

"Почти за сутки пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

"Очень красивая", "Невероятная", "Очень жду", "Огонь", - написали они.

Сообщалось, что популярная украинская певица Злата Огневич приняла участие в популярном челлендже, где нужно делать наряд из подушки.

На фото Злата стоит раздетая, прикрываясь лишь подушкой, которую она подвязала широким поясом от известного бренда. Образ Огневич решила дополнить шляпкой.

Напомним, Злата Огневич обожгла красотой в шелковом платье без белья

А еще Politeka писала, что Злата Огневич рискнула надеть платье без белья и соблазнительно нагнулась

Также Politeka сообщала, что раскованная Злата Огневич засветила лишнее в шелковом пеньюаре



