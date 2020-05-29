Украинская певица Злата Огневич предстала в стильном, и, одновременно, горячем образе

Звезда просто чудесно выглядит и поражает поклонников красотой, пишет Politeka.net. Черный топ с лямками на груди обтянул пышную грудь. Длина топа позволила полюбоваться тонкой талией.

Сверху певица накинула пиджак песочного цвета.

Джинсы с поясом прекрасно дополнили образ. Черные туфельки смотрелись на ножке просто идеально.

"Уже завтра премьера заключительного сингла трилогии! Ждете # ГолаПравда? 🔥🔥", - подписала фото Огневич.

Почти за сутки пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

"Очень красивая🔥🔥🔥❤️", "Невероятная ⭐️⭐️😍😍😍", "Очень жду", "Огонь🔥🔥", "Очень красивая", "Красотка ❤️", "Я влюбилась😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", "Злата, Вы просто Супер!!!!!🔥🔥🔥", "Крутая!)", "Как всегда просто нереальная 🔥🔥🔥", "Вау супер шикарная ♥️♥️♥️❤️", "Красотка 😍", "Сногсшибательная💋❤️", "Какая же вы красавица 😍🌹! Очень ждем! 😉", "Аккуратно с такими фотками .... тут уже аккаунт весь в тебя сейчас разгорится 🔥🔥", "Жду с нетерпением. Шикарная красавица! Фото супер! ❤️🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Злата Огневич надела длинное черное платье с глубоким декольте и на тонких бретельках.

Бахрома внизу шевелилась при движении и притягивала еще большее внимание к наряду. Казалось, что бретельки, вот-вот соскользнут с шелковых плечей украинской знаменитости.

Ранее мы писали, что Злата Огневич предстала в легком белом платье в горошек.

Глубокое декольте наряда держалось на пуговицах, благодаря чему не было видно самое интимное.

Напомним, что Злата Огневич сбросила всю одежду и поразила нескромными танцами под дождем: «Колбасит не по-детски».

А еще Politeka писала, что роскошная Злата Огневич показала упругие формы в купальнике: "Сочняк".

Также Politeka сообщала, что Злата Огневич отбросила стыд и посветила упругими достоинствами: "Вау, вот это...".