Украинская певица и участница Евровидения Злата Огневич поделилась серией ярких фото
На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала снимки, сделанные в рамках проекта, призванного помочь женщинам полюбить себя, передает Politeka.net. Девушка выбрала весьма откровенные наряды – она позировала в коротком топе и прозрачной юбке, а также в нижнем белье. На одном из фото красотка засветила свои идеальные изгибы и соблазнительную пятую точку.
«Если бы мне ещё пару лет назад сказали, что я снимусь в таком откровенном фотосете, я бы рассмеялась этому человеку в лицо. Я проделала огромную внутреннюю работу, чтобы полюбить себя, свою суть», - призналась Злата.
Она также рассказала, что один из ее бывших парней называл ее неудачницей и бесталанной. Он говорил, что ее ужасный голос никому не нужен. Также он оскорблял ее фигуру. Певица призналась, что до недавнего времени у нее было много комплексов по этому поводу.
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Пост певицы вызвал огромный отклик у ее поклонников. В комментариях ей оставили массу комплиментов и подбадривающих слов.
«Такая красивая», «Вы такая красивая, такая женственная, изящная, а голос у Вас просто вау», «Вы очень красивая и очень талантливая!», «Злата! Никаких комплексов!!! Вы самая красивая!», «Злата, красотка конечно, ничего не скажешь!))) Но перед сном зачем такое делать?) Вставать в 5 утра то надо», «Злата вот ты огонь правда..сошлись огонь и вода и сделали Тебя», - пишут люди.
Напомним, что Злата Огневич рискнула надеть платье без белья и соблазнительно нагнулась: "Маленькие радости".
А еще Politeka писала, что Злата Огневич в топе из веревочек показала, почему горячее кофе: "Дива!".
Также Politeka сообщала, что жгучая Злата Огневич произвела фурор, выставив бюст в коротком топике: "Просто нереальная".