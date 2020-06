View this post on Instagram

Кто рано встаёт, тот всё успевает ! Не просто всё, а с бонусом- чашка ароматного кофе по середине озера, после хорошей проходки, прогрёбки , после замякушки и потягушки под недоуменный взоры утят! Привет первый понедельник после солнечного затмения ! После Купалы наступает вторая половина лета? Не спать ! Вставать рано и всё успеете! Никому не ныть! Кто где устроит себе сегодня пикник, обещаете? #газмановамарина #лето #природа #кувшинки #live #happy съёмка от @muahharlamova мастер на все ручки ! #instagood #instagram @goodday