Марина Газманова, супруга российского певца Олега Газманова, потрясла публику соблазнительным видом в неглиже
Как передает Politeka.net, обворожительная красотка выставила пикантные кадры в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Марина расположилась напротив окна и медленно стянула с руки прозрачную перчатку - силуэт будоражит фантазию.
"Кто рано встаёт, тот всё успевает ! Не просто всё, а с бонусом- чашка ароматного кофе по середине озера...", - подписала кадры звездная жена.
Примечательно, что Газманова выложила и другие ролики с отдыха на воде, однако они уже не произвели такого эффекта на пользователей, как ее стриптиз вначале.
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Стоит отметить, Газманова находится в прекрасной форме. Женщина раскрыла в комментариях секрет, как ей это удается: "8,5 км на доске, потом большой бутерброд для радости- фигура благодарит ! Никакого насилия! ☀️"
Публика засыпала красотку "аплодисментами" и комплиментами:
"А Олег не против, что вы так себя выставляете для всех?" - "Не против! 👻💖❤️"
"Маринаааааа, я в обмороке восхищения! Экран вибрирует от вашей невероятной энергетики, манкости, женственности 😍"
"С ума сойти от красоты твоей..."
"Очень красиво😍😍😍 расскажите пожалуйста, как вы держите себя в такой замечательной форме?"
"🙈После первой , следующие фото уже не так интересно было смотреть 😂 давай ещё милая . Кайфую и любуюсь 👍👍👍👍"
"Ого-го!!)))"
"Фигурка, как у куколки😍"
Ранее мы сообщали, 38-летний сын Газманова, Родион, взбудоражил фото сразу с четырьмя полуголыми красотками.
«Удаленка. Моя изоляция», — лаконично подписал снимки Родион.
Напомним, что Газманов «предал» Крым и рванул на загнивающий Запад: душа патриота хочет свободы
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