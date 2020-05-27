Сын знаменитого певца Олега Газманова Родион похвастался необычными развлечениями с девушками

Так, молодой человек решил показать на своей странице в социальной сети Инстаграм, как проводит время во время карантина на самоизоляции. Родион разместил фото, на котором позировал рядом с четырьмя полураздетыми девушками.

Сын артиста похвастался развлечениями, позируя на диване рядом с молодыми красотками, одетыми в одно черное кружевное белье.

«Удаленка. Моя изоляция», — лаконично подписал снимки Родион.

В комментариях к записи пользователи соцсети отреагировали на увиденное достаточно бурно и неоднозначно. Многим не понравилась выходка звезды:

«Вроде большой мальчик....мне казалось вы более осознанный», «А что у наших артистов нет самоизоляции? Что это там все без масок и без социальной дистанции? А пропуска все оформили, чтобы приехать?)))))😅😅😅😅😅», «Вообще странно , что такой Неимоверно красивый мужчина ещё не женат????😢», «Родион....Ну не Ваш это образ 😂Герой-романтик-да😍А это так-для разнообразия😉», «Если честно одним словом - некрасиво...», «Родион, удалось выбрать невесту?))», «Ну и Аленки у тебя 🔥🔥🔥🔥🔥».

Ранее певец Олег Газманов уверен, что несмотря на запрет на въезд в Украину его песни там все равно поют. Кроме того, он считает что ситуация "устаканится".

"Меня не пускают не только на Украину, но и в Литву, Латвию… Из-за песни «Сделано в СССР». Я её написал ещё в 2005 году, а они только сейчас очнулись, что она несет угрозу безопасности. Время пройдёт и все устаканится. Тем более, что они и в Литве, и на Украине поют мои песни. Время от времени сами себя ругают и сами поют", — рассказал Газманов.

Стоить отметить, что Олег Газманов периодически выступает на оккупированных территориях. В частности, он выступал в оккупированном Луганске 9 мая 2018 года, кроме того, ему запрещен въезд в Украину.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

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