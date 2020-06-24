Марина Газманова, дружина російського співака Олега Газманова, приголомшила публіку спокусливим видом в негліже
Як передає Politeka.net, чарівна красуня виставила пікантні кадри в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Марина розташувалася навпроти вікна і повільно стягнула з руки прозору рукавичку - силует розбурхує фантазію.
"Хто рано встає, той все встигає ! Не просто все, а з бонусом - чашка ароматної кави по середині озера...", - підписала кадри зіркова дружина.
Примітно, що Газманова виклала й інші ролики з відпочинку на воді, проте вони вже не зробили такого ефекту на користувачів, як її стриптиз спочатку.
Гаряча зірка фільмів "Квартал 95" повністю роздяглася і показала розваги: "Богиня квітів"
Прорив дамби, нокаут курсу валют і нова біда для українців – головне за ніч
Призначати пенсії по-новому, Пенсійний фонд видав важливі умови: як отримати гроші
Масштабна облава чекає одержувачів пенсій і субсидій: кого змусять повернути гроші
Варто відзначити, Газманова знаходиться в прекрасній формі. Жінка розкрила в коментарях секрет, як їй це вдається: "8,5 км на дошці, потім великий бутерброд для радості - фігура дякує ! Ніякого насильства! ☀️"
Публіка засипала красуню "оплесками" і компліментами:
"А Олег не проти, що ви так себе виставляєте для всіх?" - "Не проти! 👻💖❤️"
"Маринаааааа, я в непритомності захоплення! Екран вібрує від вашої неймовірної енергетики, манкості, жіночності 😍"
"З розуму зійти від краси твоєї..."
"Дуже красиво😍😍😍 розкажіть будь ласка, як ви тримаєте себе в такій чудовій формі?"
"🙈Після першої , наступні фото вже не так цікаво було дивитися 😂 давай ще мила . Кайфую і милуюся 👍👍👍👍"
"Ого-го!!)))"
"Фігурка, як у лялечки😍"
Раніше ми повідомляли, 38-річний син Газманова, Родіон, розбурхав фото відразу з чотирма напівголими красунями.
«Удальонка. Моя ізоляція», - лаконічно підписав знімки Родіон.
Нагадаємо, що Газманов «зрадив» Крим і рвонув на загниваючий Захід: душа патріота хоче волі
Як повідомляла Politeka, Кобзон воскрес: поява співака чекають на одній сцені з Лещенка та Газмановим, фото
Також Politeka писала, що «Офицеры-россияне»: ганебний скандал в Нацгвардії отримав продовження, «це повна ж**а!»