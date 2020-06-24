Марина Газманова, дружина російського співака Олега Газманова, приголомшила публіку спокусливим видом в негліже

Як передає Politeka.net, чарівна красуня виставила пікантні кадри в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Марина розташувалася навпроти вікна і повільно стягнула з руки прозору рукавичку - силует розбурхує фантазію.

"Хто рано встає, той все встигає ! Не просто все, а з бонусом - чашка ароматної кави по середині озера...", - підписала кадри зіркова дружина.

Примітно, що Газманова виклала й інші ролики з відпочинку на воді, проте вони вже не зробили такого ефекту на користувачів, як її стриптиз спочатку.

Варто відзначити, Газманова знаходиться в прекрасній формі. Жінка розкрила в коментарях секрет, як їй це вдається: "8,5 км на дошці, потім великий бутерброд для радості - фігура дякує ! Ніякого насильства! ☀️"

Публіка засипала красуню "оплесками" і компліментами:

"А Олег не проти, що ви так себе виставляєте для всіх?" - "Не проти! 👻💖❤️"

"Маринаааааа, я в непритомності захоплення! Екран вібрує від вашої неймовірної енергетики, манкості, жіночності 😍"

"З розуму зійти від краси твоєї..."

"Дуже красиво😍😍😍 розкажіть будь ласка, як ви тримаєте себе в такій чудовій формі?"

"🙈Після першої , наступні фото вже не так цікаво було дивитися 😂 давай ще мила . Кайфую і милуюся 👍👍👍👍"

"Ого-го!!)))"

"Фігурка, як у лялечки😍"

Раніше ми повідомляли, 38-річний син Газманова, Родіон, розбурхав фото відразу з чотирма напівголими красунями.

«Удальонка. Моя ізоляція», - лаконічно підписав знімки Родіон.

Нагадаємо, що Газманов «зрадив» Крим і рвонув на загниваючий Захід: душа патріота хоче волі

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