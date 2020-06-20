Американская фитнес-модель Ана Чери показала идеальный вид в розовом прозрачном костюме

Знаменитость решила сверкнуть фигурой в розовом тонком костюме, совсем не скрывающем ее достоинства. Как известно, девушка старается делиться стильными кадрами каждый день, публикуя их в социальной сети Инстаграм, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Являясь фитнес-тренером, девушка также часто записывает мотивирующие ролики для занятий спортом, пишет Politeka.

Так, в этот раз Анна показала яркое фото и на забыла при этом соблазнительно сверкнуть ягодицами в прозрачных шортиках. Фанаты сразу же отреагировали:

«Отличный цвет», «Ну, надеюсь, я тебе никогда не понадоблюсь ... Но если когда-нибудь, если ты чувствуешь себя одиноким и есть ли что-то, что ты хочешь излить ... Или поделись ... Ты можешь без всяких колебаний .... !! 😊», «Mamita hermosa estas deliciosa😛😛😛», «Босс Леди», «Красивая женщина ❤️❤️❤️❤️❤️», «Абсолютно великолепна 🍑🔥», «Хороший вид, снимай остальное», «Невероятный вид❤️😍🖤», - написали пользователи.

До этого Ана показала, как отдыхала на пляже в персиковом купальнике с необычными вырезами на груди и совсем ее не скрывающую. Девушка подчеркнула свой образ не только удачным ракурсом, позируя для новой фотосессии, но еще и дополнила его аккуратной укладкой и мини-серьгами-кольцами из золота. Фанаты не остались равнодушны к нежному образу девушки:

«Ты действительно красивая», «Персиковая мечта🔥», «Мне тоже хочется иметь возможность отдыхать также шикарно😢😢😢», Боже, какая шикарная крошка», «😍😍😍😘», «Боже мой, это просто вау», «Awesomely🔥Fantastic🍯💦!», «Твое тело просто идеально😍❤️», «Пожалуйста, я с тобой», «Waww великолепная фигура 100% ИДЕАЛЬНО 😍💖🌹🌹💐💐», «Великолепный видок 😍💕❤️💕❤️😍», «Ты просто таки расцветший цветок», «Ты моя ягода».

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