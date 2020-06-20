Супермодель Ана Чери из Соединенных Штатов порадовала поклонников и сверкнула безупречными формами в одном халате

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Ребята, свайпайте вверх», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах модель позирует в одном халате, демонстрируя внушительные формы без белья. Под конец видео халат практически полностью спал, из-за чего в кадр едва не попало лишнее.

Обратим внимание, что поклонники Чери оказались безмолвны, ведь кадры звезда решила выбросить у себя в Сторис.

До этого мы писали, что Ана Чери показала яркое фото и на забыла при этом соблазнительно сверкнуть ягодицами в прозрачных шортиках. Фанаты сразу же отреагировали:

«Отличный цвет», «Ну, надеюсь, я тебе никогда не понадоблюсь ... Но если когда-нибудь, если ты чувствуешь себя одиноким и есть ли что-то, что ты хочешь излить ... Или поделись ... Ты можешь без всяких колебаний .... !! 😊», «Mamita hermosa estas deliciosa😛😛😛», «Босс Леди», «Красивая женщина ❤️❤️❤️❤️❤️», «Абсолютно великолепна 🍑🔥», «Хороший вид, снимай остальное», «Невероятный вид❤️😍🖤», - написали пользователи.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".