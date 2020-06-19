Известная фитнес-модель Ана Чери показала себя и рассказала о тренировке

На фото красотка стояла в спортзале и развернулась пятой точкой к камере. Чери надела лосины, кроссовки, кофту и кепку. Ана снимала себя на телефон, показывая подтянутую фигуру. Фотография вышла довольно мотивирующей и соблазнительной, благодаря позе звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кто делает упражнение с нижней частью тела со мной сегодня утром?", - написала красотка.

Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Абсолютно замечательная и великолепная", "Прекрасно", "Горячее горячего", "Идеальный пятак", "Хорошие".

Ранее мы сообщали, что известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура показала, как занимается спортом.

Юлия обладает невероятной красотой, а ее тело выглядит превосходно. В одних из последних видео в сториз, она показала, как качает мышцы на тренажере в спортзале.

Оператор снимал красотку со спины, показав самые аппетитные места - шикарно!

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери каждый раз покоряет невообразимой красотой.

Этот снимок был обработан, поэтому модель выглядела будто сказочная фея.

Ана была в топе на завязочках, за которые тянула пальцами. Грудь едва не выпрыгивала из топика. Прелести прижались друг к другу и "налились".

Напомним, роскошная Ана Чери в «золотом» наряде показала безупречные изгибы

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