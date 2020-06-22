Ситуация с приватизацией ПриватБанка получила неожиданный поворот

Дело в том, что глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут просит президента Украины Владимира Зеленского созвать Совет национальной безопасности Украины (СНБО), из-за возникшей угрозы государственного масштаба в экономической сфере.

Обращение Рекрут связано с возобновлением КСУ рассмотрения дела о конституционности национализации ПриватБанка, а также нескольких представлений, поданных группами народным депутатов, о конституционности отдельных статей банковского закона 590-IX и других законодательных актов Украины, передает "НВ Бизнес" со ссылкой на письмо главы ФГВФЛ к президенту.

В Фонде напоминают, что Конституционный суд (КСУ) с 25 апреля 2016 года по представлению Верховного суда Украины (ВСУ) рассматривает вопрос соответствия норм закона о ФГВФЛ Конституции Украины. "Цель этого представления - признание неконституционным Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", - отмечают в письме.

В ФГВФЛ считают, что "удовлетворение КСУ конституционного представления в полном объеме мгновенно выведет за пределы правового поля весь институт системы гарантирования вкладов, вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков".

В Фонде уверены, что последствия использования такого прецедента в конституционном представлении будут катастрофическими как для деятельности Фонда, Кабмина, Нацбанка, так и для стабильности финансовой системы Украины в целом.

Отмечается, что решение КСУ может привести к:

невозможности вывода неплатежеспособных банков с рынка и удовлетворения требований вкладчиков и других кредиторов таких банков;

отмене требований к связанным с неплатежеспособными банками лицам относительно возмещения ущерба банку и его кредиторам;

невозможности выполнения Украиной взятых на себя обязательств в рамках действующих международных программ и меморандумов.

Кроме того, под вопросом окажется и легитимность решений ФГВФЛ со дня принятия закона, в том числе касающихся ПриватБанка, отмечают в письме.

КСУ возобновил рассмотрение дела о национализации ПриватБанка 15 июня.

Напомним, 23 мая вступил в силу закон о банках, который окрестили "антиколомойским". Согласно документу, прежние владельцы или владельцы банков, права которых были нарушены незаконными решениями органов государственной власти, смогут получить компенсацию только деньгами. То есть фактически исключена возможность возврата национализированного банка его бывшему владельцу даже в том случае, если будет доказана противоправность национализации.

Напомним, масштабный сбой в терминалах ПриватБанка, деньги исчезли: "Через 14 дней...".

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