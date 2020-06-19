Клиенты в недоумении, почему ПриватБанк отказывается возвращать им свои же деньги

Негативный отзыв был опубликован на тематическом сайте Минфин.

По его словам, на карантине ему пришла от государства компенсация в размере 2000, но деньги он так и не получил.

"На счету была подключена копилка, деньги после поступления на счет тут же зачислились на копилку в сумме 1800 гривен, вот тут то и началось самое интересное. Деньги снять с копилки невозможно с формулировкой: «У клієнта є прострочена заборгованість за кредитом. Видача коштів має бути проведена після погашення простроченої заборгованості» Да кредит действительно есть, но он исправно платится и скором времени погасится окончательно", - подчеркнул клиент.

Он также задался вопросом, на каком основании банк блокирует средства на счету, ведь их снять с копилки можно только после полного погашения задолженности.

"Это вообще беспредел, раньше ПриватБанк списывал со счета только 50% от поступлений, сейчас же они придумали новый способ, как списывать все 100% начислений. Получается я свои обязательства перед банком выполняю (выплачиваю кредит), а они в свою очередь творят, что и как хотят, что абсолютно беззаконно при том, что он является государственным. Засудить бы этот банк к чертовой матери, но нет лишних средств на адвокатов", - резюмировал мужчина в своем негативном отзыве о действиях ПриватБанка.

"Отмечаем, что операция снятия из «копилки» доступна, в случае, если клиент выполняет обязанности, взятые на себя при получении кредитных средств и у него нет просрочки. В случае наличия просроченной задолженности Банк вынужден приостановить обслуживание договора «Копилка». При погашении просроченной задолженности операции по договору будут снова доступны в течение двух рабочих дней", - ответил на жалобу представитель банка в комментариях.

Напомним, счета украинцев блокируют по-новому, в ПриватБанке предупредили.

Как сообщала Politeka, через ПриватБанк украинцам вернут сотни гривен после срочного решения Кабмина.

Также Politeka писала, что ПриватБанк блокирует карты украинцев, в службе безопасности дали разъяснение.