Банки предъявляют украинцам новые требования и задают вопросы при снятии денег

Как сообщает Politeka.net, подробности рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий, чьи слова приводит "Обозреватель".

Украинские банки начали требовать, чтобы клиенты составляли расписки при снятия депозитов на сумму более 200 тысяч гривен. Людям приходится объяснять, как они намерены распорядиться полученными деньгами. Такие правила уже действуют во многих банках, но пока не во всех.

"Банки стали требовать, чтобы предприниматель или частное лицо написали расписку – на что будут потрачены наличные средства. По возможности, с максимальной детализацией. Если с физлицом-предпринимателем это еще как-то можно понять, то простых людей новый подход удивляет и даже шокирует", - подчеркнул эксперт.

Сотрудники банков просят расписки, ссылаясь на новый закон о финансовом мониторинге, который действует в Украине с 28 апреля. Руководствуются также постановлением Нацбанка №65, принятым под него и вступившим в силу 22 мая. Но ни в одном из этих документов не прописано требование писать расписки и раскрывать планы на собственные средства.

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