Клиент по вине сотрудников ПриватБанка не может увидеть свои деньги

Очередной негативный отзыв о сервисе государственного банка был опубликован на тематическом портале Минфин.

По словам клиента, он внес в терминал 4500 гривен, но деньги не были зачислены на счет из-за сбоя.

"Я обратился в службу поддержки, где меня заверили, что в течение суток деньги будут переведены. В течение суток деньги не были переведены, при обращении на линию оператор обозначила новый срок — в течение 7 суток, позже было ещё 14 суток… 16.06.20 деньги в количестве 4000 грн. поступили на счёт, но не понятно где зависли 500 грн", - рассказывает недовольный мужчина.

Клиент также отметил, что после очередного обращения на горячую линию сотрудник ПриватБанка признал ошибку относительно недоплаты ему 500 гривен.

"При очередном обращении на 3700 оператор признал вину своих сотрудников за недоплату 500 грн и пообещали в течении очередных суток перевести остатки своей задолженности. На настоящий момент (13:30 20.06.20) 500 грн. Банком мне не возвращено, к оператору на 3700 не могУ дозвониться в течение 1,5 часов (нет для меня достойного оператора). Номер заявки 18183155 от 19.06.20", - резюмировал недовольный клиент в своем отзыве на портале Минфин.

Стоит отметить, что представитель государственного ПриватБанка никак не отреагировал на очередную жалобу от недовольного сервисом клиента.

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