ПриватБанк без предупреждения отключает украинцам популярную услугу

Негативный отзыв появился на тематическом портале Минфин, сообщает Politeka.net.

Клиент, который пользуется услугами банка уже много лет (универсальная карта и расчетный счет), за все время работы никогда не числился должником, все кредиты по карте закрывались вовремя. Несмотря на то, что в плане его финансового положения ничего не изменилось, в июне ему отключили услугу "Оплата частями". Это произошло в одностороннем порядке, и это право банка — претензия в другом.

Ни по почте, ни по смс, ни через приложение Приват24 клиента не предупредили об отключении услуги. ПриватБанк нарушил собственные условия: банк должен прислать уведомление в течение 24 часов с момента отключения.

В ответ на просьбу дать разъяснение, что произошло, в финучреждении просто заявили: "кредитный отдел банка принял решение".

"В голову лезет только одно объяснение, если моя платежеспособность не ухудшилась, о чем банк прекрасно знает видя движения как по карте универсальной так и на расчетном счету, то значит проблемы у банка", - считает клиент.

При этом в ответ на жалобу ПриватБанк дал очередную отписку: сотрудники просто посоветовали ему активно пользоваться услугами банка, участвовать в акциях, проводить расчеты карточками через торгово-сервисную сеть. В результате очередного пересмотра размера лимита клиент якобы может снова получить возможность пользоваться услугой.

Напомним, счета украинцев блокируют по-новому, в ПриватБанке предупредили: чьи деньги под угрозой и как спастись от "ареста".

Как сообщала Politeka, через ПриватБанк украинцам вернут сотни гривен после срочного решения Кабмина.

Также Politeka писала, что ПриватБанк блокирует карты украинцев, в службе безопасности дали разъяснение.