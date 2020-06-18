ПриватБанк без предупреждения отключает украинцам популярную услугу
Негативный отзыв появился на тематическом портале Минфин, сообщает Politeka.net.
Клиент, который пользуется услугами банка уже много лет (универсальная карта и расчетный счет), за все время работы никогда не числился должником, все кредиты по карте закрывались вовремя. Несмотря на то, что в плане его финансового положения ничего не изменилось, в июне ему отключили услугу "Оплата частями". Это произошло в одностороннем порядке, и это право банка — претензия в другом.
Ни по почте, ни по смс, ни через приложение Приват24 клиента не предупредили об отключении услуги. ПриватБанк нарушил собственные условия: банк должен прислать уведомление в течение 24 часов с момента отключения.
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В ответ на просьбу дать разъяснение, что произошло, в финучреждении просто заявили: "кредитный отдел банка принял решение".
"В голову лезет только одно объяснение, если моя платежеспособность не ухудшилась, о чем банк прекрасно знает видя движения как по карте универсальной так и на расчетном счету, то значит проблемы у банка", - считает клиент.
Напомним, счета украинцев блокируют по-новому, в ПриватБанке предупредили: чьи деньги под угрозой и как спастись от "ареста".
Как сообщала Politeka, через ПриватБанк украинцам вернут сотни гривен после срочного решения Кабмина.
Также Politeka писала, что ПриватБанк блокирует карты украинцев, в службе безопасности дали разъяснение.