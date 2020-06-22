Украинцев, которые получают пенсии или субсидии, ждут новые проверки

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 3551, которым предложили упростить процесс взыскания пенсий, субсидий и льгот, которые украинцы могли получить неправомерно, передает «Сегодня».

В Украине предусмотрено три вида верификации: превентивная, которая проводится, когда человек обращается за госпомощью, текущая — в период получения выплат, и ретроспективная — за три последних года получения выплат.

Для большей эффективности проверок Кабмин предлагает внести в Единый реестр дополнительные данные: помимо требуемых теперь ФИО, даты и места рождения, серии и номера паспорта, идентификационного кода и места регистрации (прописки), в единой базе зафиксируют фактическое место жительства, уникальный номер записи в Едином демографическом реестре (используется для учета въезда/выезда граждан за пределы страны, что позволит контролировать заробитчан, и учета паспортов и других документов, удостоверяющих личность), а также постоянно обновляемую информацию о банковских счетах получателя госпомощи, операциях и остатках на счетах.После этих трех этапов уполномоченный орган осуществляет дополнительную проверку и определяет, необходимо ли человеку вернуть полученные деньги.

Если верификация обнаружит недостоверные документы, нао сновании которых были произведены выплаты, то таким реципиентам пришлют требование о возврате неправомерно или излишне полученной государственной выплаты. Если человек не согласен с таким выводом,он может оспорить решение в суде.

Однако юристы отмечают, что сейчас в суды по этому вопросу обращаются нечасто. На данный момент в Едином государственном реестре судебных решений около 20 000 дел в данной категории, что в масштабах страны – немного. Эксперты предполагают, что именно это и изменит новый закон.

Отметим, в 2019 году Министерство финансов проверило 24,5 млн льготников, получателей субсидий и социальных выплат. Результаты показали необходимость проверить 12,9 млн получателей. И только за октябрь прошлого года было подтверждено 14,7 тыс. случаев неправомерного получения выплат на сумму 27,4 млн грн, которые нужно было вернуть в бюджет.

Отметим, в апреле 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 3,386 млн граждан, а средний ее размер составлял 612,16 грн, что на 39% меньше, чем в марте.

Согласно данным Минсоцполитики, 1,450 млрд грн было получено субсидиантами в наличной форме, а 150,5 млн грн было получено в безналичной форме.

Добавим, что с 1 июля субсидии в Украине станут меньшими в связи с изменением прожиточного минимума.

Как известно, размер субсидии высчитывают по такой формуле: среднемесячный доход одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, умножают на 15% и на общий доход семьи. То что в результате вышло - является обязательным платежом за коммуналку, а вот остальное уже должна покрыть субсидия.

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