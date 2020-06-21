В Пенсионном фонде Украины предлагают два варианта решения проблемы с нехваткой необходимого стажа для выхода на заслуженный отдых

В результате пенсионной реформы, примерно 45% украинцев будут вынуждены работать до 65 лет, а то и больше, чтобы набрать необходимый стаж. Как решение, ПФУ предлагает населению "докупить" недостающий стаж, пишет finance.ua.

Для тех, кому осталось до пенсии немного, советуют заключить договор с Пенсионным фондом о покупке стажа. Один год такового обойдется в 24 тысячи 900 гривен. Расчет ведется по формуле: минимальная зарплата умножается на 22%, затем еще на два, что по состоянию на сегодня составляет 2 078 грн. С каждым повышением минималки нужно делать перерасчет.

Тем, кто задумывается об обеспечении своей старости заранее, предлагают делать взносы в Пенсионный фонд. Необходимо просто написать заявление в ПФУ о добровольной уплате минимального взноса – 22% от минималки. На данный момент это 1 039 гривен в месяц.

Ранее мы сообщали, с повышением прожиточного минимума с 1 июля в Украине вырастут, соответственно, и социальные выплаты. Напомним, прожиточный минимум вырастет с 2027 до 2118 гривен, то есть на 91 гривну.

На прибавку могут рассчитывать пенсионеры. Если сейчас минимальные выплаты составляют 1638 гривен, то с 1 июля размер увеличится до 1712 гривен (на 74 гривны). Размер максимальной пенсии вырастет до 17 тысяч.

Повысятся выплаты и тем пенсионерам, который получают надбавку за сверхстаж (выше 35 лет у мужчин и 30 - женщин). Прибавка составит 1% от минималки за каждый лишний год - то есть 17,12 гривен вместо 16,38 гривен.

Напомним, тарифы на коммуналку взлетят, украинцам озвучили новые расценки и предупредили об отмене льгот.

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