Некоторым украинским пенсионерам каратин может пойти на пользу в плане размера выплат

Об этом заявила заместитель главы Пенсионного фонда Ирина Ковпашко в эфире канала "Украина 24".

Чиновница напомнила, что в декабре 2019 года средняя заработная плата была более 10 000 грн, затем она начала снижаться и в апреле упала до 9 300 грн.

"Если люди, которые являются пенсионерами, продолжают работать, то для них такая ситуация полезна (карантин, - ред.). Если их зарплата не изменилась, то, делясь на меньшую, будет выше их индивидуальный коэффициент и, соответственно, размер пенсии. Условно говоря, если человек получал зарплату 4 500 грн, то мы ее сопоставляем со средней по Украине, и ее коэффициент выше – коэффициент заработной платы, который затем вкладывается в формулу", - разъяснила чиновница.

Ранее мы сообщали, в рамках пенсионной реформы со следующего года в Украине ужесточат правила выхода на заслуженный отдых. В первую очередь, речь о необходимом трудовом стаже.

В частности, в 60 лет на пенсию смогут выйти те, у кого рабочий стаж 28 лет и больше. В 2022-м году требования увеличатся до 29 лет. Женщины в следующем году смогут выйти на пенсию в 60 лет вместо нынешних 59,6.

Обратим внимание, что сегодня для того, чтобы выйти на пенсию, достаточно иметь 27 лет рабочего стажа.

Напомним, в настоящее время в Украине действует солидарная система выплаты пенсий (первый уровень), когда деньги начисляются из налогов работающего населения. Учитывая ситуацию, что скоро в стране на одного работника будет приходиться два пенсионера, было инициировано внедрение второго уровня - так называемой, накопительной пенсии.

Напомним, зарплаты будут считать по-новому, украинцев предупредили.

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