В Минсоцполитики все разъяснили

Стало известно, сколько украинцев получили субсидии на коммунальные услуги в условиях карантина

Как передает Politeka.net, об этом отчиталась глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

Она напомнила, что в условиях ограничительных мер в Украине действуют упрощенные правила назначения и переоформления субсидий и социальных пособий.

За время карантина более чем 2 миллионам семей была автоматически переназначена и выплачена государственная социальная, а более чем 3 млн домохозяйствам автоматически переназначили субсидии на коммунальные услуги.

Тем украинцам, которые потеряли работу на карантине, был упрощен порядок получения субсидий.

Также были на 50% увеличены социальные нормативы на пользование жилищно-коммунальными услугами субсидиантов, а местные органы соцзащиты получили запрет на прекращение предоставления жилищных субсидий нуждающимся семьям.

Подытоживая, Марина Лазебная также добавила, что средний размер пенсии вырос до 3400 гривен.

Ранее мы рассказывали, что украинцев обяжут вернуть субсидии и льготы. Так, Верховной Раде предложили упростить процесс взыскания пенсий, субсидий и льгот, которые украинцы могли получить неправомерно.

Согласно документу, верификацию льготников могут осуществлять в три этапа:

превентивная верификация – в режиме реального времени, когда человек обращается за государственной помощью;

текущая верификация – в процессе назначения помощи;

ретроспективная верификация – после выплат из бюджета.

По завершению трех этапов уполномоченный орган осуществляет дополнительную проверку и определяет, обязан ли указанный льготник вернуть деньги в бюджет.

Напомним, Кабмин внезапно решил изменить правила выплат

Как сообщила Politeka, массовая отмена субсидий, украинцам рассказали, что будет после карантина

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