Украинских пенсионеров предупредили об изменении правил выхода на отдых, в связи с чем, части населения придется работать дальше

Об этом говорится в материале Finance.

Так, в следующем году в Украине увеличат требования к рабочему стажу, который необходим для выхода на пенсию. В частности, в 60 лет на отдых смогут выйти те, у кого рабочего стажа 28 лет и больше. В 2022-м году требования увеличатся до 29 лет.

Женщины в следующем году смогут выйти на пенсию в 60 лет вместо нынешних 59,6 лет.

Обратим внимание, что сегодня для того, чтобы выйти на пенсию, достаточно иметь 27 лет рабочего стажа. В 63 года на отдых выйдут украинцы, у которых есть полные 17 лет стажа.

Если нет и его, на пенсию можно будет претендовать в 65 лет.

Также законом предусмотрена надбавка тем, у кого рабочий стаж больше, чем необходим. Им добавят 1%.

Как сообщалось ранее, в Министерстве финансов хотят закладывать бюджетные деньги на ежегодную индексацию пенсий.

Такое заявление во время выступления в парламенте сделал министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, индексация пенсий, которая была проведена в апреле 2020 года, будет проводиться ежегодно.

Отмечается, что Кабмин внес в изменения бюджета деньги на апрельскую индексацию пенсий. В правительстве планируют предусматривать деньги на индексацию пенсионных выплат ежегодно.

Напомним, что Рада заставит украинцев вернуть пенсии и субсидии: кто останется без льгот, важное разъяснение.

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