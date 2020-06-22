Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко показала своего отца и поздравила всех с праздником

На фото Регина позирует в белом полупрозрачном платье, как можно заметить, Тодоренко решила не надевать белье. Образ красотка дополнила фатой, видимо этот снимок был сделан на свадьбе. Рядом стоял пожилой мужчина - отец Регины. Он был в шляпе, штанах и пиджаке, а под ним можно заметить белую рубашку. Пара улыбалась на камеру, а снимок вышел светлым и семейным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С днём отца, папуля! Ты самый добрый, веселый, искренний и душевный человек, которого я знаю. Приятно по сей день оставаться твоей небесной ласточкой. Твоя веря в меня даёт мне крылья) А ведь как важны тёплые отношения отца и ребёнка, которые являются фундаментом мировоззрения нового человека. Особенно важно для девочки увидеть пример настоящего любящего отца, который наверняка сыграет роль в выборе будущего партнера. Мой папа всегда работал, его часто не было дома, и , конечно же, мне не хватало его", - написала Регина.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Любовь попала в глаза", "Сегодня еще день медицинского работника", "Красотка Региночка", "Спасибо за напоминание о таком важном празднике! Пойду звонить своему папе", "Вся в папу".

Напомним, Тодоренко и Топалов забыли о скандалах и поразили выходкой у бассейна, видео

Также Politeka писала, что Тодоренко после скандалов удивила интимным фото с маленьким сыном

А еще Politeka сообщала, что Топалов с ребенком на руках внезапно скрылся от гнева россиян, фото



