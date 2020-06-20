Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал рецепт идеального завтрака

По словам шеф-повара, он понимает, что людям надоели обычные завтраки: омлеты и глазуньи, но он знает, как разнообразить меню, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Так, кремовый завтрак с яйцом и шпинатом, от которого будут в восторге даже дети. Для приготовления понадобятся:

одно яйцо;

0,5 средней луковицы;

три зубчика чеснока;

180 мл жирных сливок;

80 гр пармезана;

три ст. л. сливочного масла;

0,5 ч.л. хлопьев паприки;

1/4 ч.л. мускатного ореха;

шпинат (можно из морозилки);

две ст.л. муки;

240 мл овощного бульона;

лимонный сок;

соль, перец.

Сливочное масло кладем на сковородку и жарим лук на большом огне до золотого состояния. Выдавливаем чеснок и добавляем чуть перца и соли, а также мускатный орех и чуть позже паприку и шпинат. Вода должна испариться.

Добавляем муку, мешаем и добавляем овощной бульон. Затем - натертый пармезан и сливки. Недолго готовим, испробовав на вкус, можно добавить немного соли.

Потом включаем духовку и устанавливаем режим "Гриль" с максимальной температурой.

Пока духовка греется, уменьшаем огонь на плите, делаем отверстие посредине и выливаем яйцо. Посыпаем сверху пармезаном, закрываем крышкой на пять минут, а пока делаем тосты.

Снова немного посыпаем пармезаном и ставим в духовку на пару минут.

Готовое яйцо достаем из духовки, посыпаем тимьяном, перцем и подаем вместе с тостами.

Блюдо получается очень вкусным и нежным. Приятного аппетита!

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