Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал рецепт идеального завтрака

По словам шеф-повара, он понимает, что людям надоели обычные завтраки: омлеты и глазуньи, но он знает, как разнообразить меню, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) 

Так, кремовый завтрак с яйцом и шпинатом, от которого будут в восторге даже дети. Для приготовления понадобятся: 

  • одно яйцо;
  • 0,5 средней луковицы;
  • три зубчика чеснока;
  • 180 мл жирных сливок;
  • 80 гр пармезана;
  • три ст. л. сливочного масла;
  • 0,5 ч.л. хлопьев паприки;
  • 1/4 ч.л. мускатного ореха;
  • шпинат (можно из морозилки);
  • две ст.л. муки;
  • 240 мл овощного бульона;
  • лимонный сок;
  • соль, перец.  

Сливочное масло кладем на сковородку и жарим лук на большом огне до золотого состояния. Выдавливаем чеснок  и добавляем чуть перца и соли, а также мускатный орех и чуть позже паприку и шпинат. Вода должна испариться. 

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Добавляем муку, мешаем и добавляем овощной бульон. Затем - натертый пармезан и сливки. Недолго готовим, испробовав на вкус, можно добавить немного соли. 

Потом включаем духовку и устанавливаем режим "Гриль" с максимальной температурой.

Пока духовка греется, уменьшаем огонь на плите, делаем отверстие посредине и выливаем яйцо. Посыпаем сверху пармезаном, закрываем крышкой на пять минут, а пока делаем тосты.

Снова немного посыпаем пармезаном и ставим в духовку на пару минут. 

Готовое яйцо достаем из духовки, посыпаем тимьяном, перцем и подаем вместе с тостами. 

Блюдо получается очень вкусным и нежным. Приятного аппетита!

Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептом нежного десерта: "Тает во рту"

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