Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал рецепт идеального завтрака
По словам шеф-повара, он понимает, что людям надоели обычные завтраки: омлеты и глазуньи, но он знает, как разнообразить меню, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Так, кремовый завтрак с яйцом и шпинатом, от которого будут в восторге даже дети. Для приготовления понадобятся:
- одно яйцо;
- 0,5 средней луковицы;
- три зубчика чеснока;
- 180 мл жирных сливок;
- 80 гр пармезана;
- три ст. л. сливочного масла;
- 0,5 ч.л. хлопьев паприки;
- 1/4 ч.л. мускатного ореха;
- шпинат (можно из морозилки);
- две ст.л. муки;
- 240 мл овощного бульона;
- лимонный сок;
- соль, перец.
Сливочное масло кладем на сковородку и жарим лук на большом огне до золотого состояния. Выдавливаем чеснок и добавляем чуть перца и соли, а также мускатный орех и чуть позже паприку и шпинат. Вода должна испариться.
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Добавляем муку, мешаем и добавляем овощной бульон. Затем - натертый пармезан и сливки. Недолго готовим, испробовав на вкус, можно добавить немного соли.
Потом включаем духовку и устанавливаем режим "Гриль" с максимальной температурой.
Пока духовка греется, уменьшаем огонь на плите, делаем отверстие посредине и выливаем яйцо. Посыпаем сверху пармезаном, закрываем крышкой на пять минут, а пока делаем тосты.
Снова немного посыпаем пармезаном и ставим в духовку на пару минут.
Готовое яйцо достаем из духовки, посыпаем тимьяном, перцем и подаем вместе с тостами.
Блюдо получается очень вкусным и нежным. Приятного аппетита!
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