Украинский телеведущий Владимир Остапчук посвятил стихи своей возлюбленной Кристине Горняк

Как сообщает Politeka.net, он опубликовал трогательный пост на своей странице в Instagram и поделился совместной фотографией со своей избранницей.

На снимке пара позирует на живописном фоне Эйфелевой башни в Париже. Владимир Остапчук поднял свою вторую половинку на руки, придерживая ниже талии. А девушка смеется, одной рукой приобнимает звезду за плечи, а второй придерживает шляпу, чтобы не слетела.

В стихах телеведущий выразил нежелание идти на поводу у поклонников. Он подчеркнул, что хочет жить свободно и не намерен спрашивать разрешения на любовь.

Многие пользователи соцсети поддержали Владимира Остапчука и его возлюбленную в комментариях:

"Очень рада,что вы счастливы😍😘❤️ фотки кайф🔥🔥🔥"; "Она копия первой жены, извините"; "Берегите любовь, это так необходимо!)🌻🌻🌻"; "Вы очень красивая пара, люблю вас".

Ранее Кристина Горняк тоже высказалась о чувствах к звезде:

«Но, этот выбор только мой и только мне с ним идти! Поэтому бессмысленно слушать подсказки друзей, советы «советчиков», и даже родственников! Я ведь взрослая девочка и могу сама сделать свой выбор. Я точно знаю, как я хочу и уж точно знаю, как я не хочу!», - написала она.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

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