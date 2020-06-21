Известный украинский хореограф Влад Яма показал совместное фото с отцом

На фото Влад Яма позирует в пиджаке и рубашке, а на ухе у него микрофон. Хореограф обнимал своего отца, который тоже был в пиджаке и рубашке. Пара стояла на сьемочной площадке, улыбаясь на камеру. На втором фото Влад уже показывает своего сына, который сидит у него на плечах и смотрит вверх. Яма улыбался на камеру, а на фоне можно увидеть элитный автомобиль. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Отец, Ты знаешь, я всегда и во всём хотел быть похожим на Тебя. Надеюсь, получилось(разве что не курю) Настолько получилось, что внук внешне - Твоя маленькая копия! Всех с Праздником!", - написал Яма.

Фанаты, включая жену Ямы, поставили почти тысячу лайков и инаписали несколько комментариев:

"Самые настоящие Мужчины в Мире!!!", "Влад,курить никогда не поздно начать)))", "И мои любимые мужчины , Ямы!", "Влад, курить никогда не поздно начать)))".

Ранее мы сообщали, что известный украинский хореограф Влад Яма показал, как поддерживает свое тело в тонусе.

На кадрах Влад Яма показывает себя в футболке и черных шортах, сидя на тренажере в спортзале. Влад, как можно понять, решил прокачать свою грудь, выполняя силовое упражнение. На кадрах Яма целеустремленно делает все необходимое, пока его снимают на камеру.

Напомним, Влад Яма показал семейную идиллию с женой и сыном

А еще Politeka писала, что счастливый Влад Яма показал голый торс и позволил себе радость

Также Politeka сообщала, что Влад Яма в маленьких плавках выставил напоказ рельефное тело в бассейне



