Хореограф и телеведущий Влад Яма похвастался своим новым приобретением
Известный украинский танцор, член жури танцевального шоу "Танцы со звездами", и тренер юмористической программы "Лига Смеха" Влад Яма не часто делится с поклонниками подробностями личной жизни, пишет Politeka.net .
Прекращение работы банкоматов: в Нацбанке заявили о важных изменениях и сокращении графика
Фигуристая подружка русской Кардашьян устроила непристойные игры в лифте: «Ну что за…»
Масштабный сбой в Приват 24, срочное предупреждение: «При проведении платежей…»
"Полностью освобождены от уплаты": пенсионерам сообщили радостную новость, что изменилось
Однако в этот раз Влад не сдержался и похвастался новой покупкой, которую приобрел на днях. Речь идет о новомодном гаджете - роботе-пылесосе.
В своем микроблоге Инстаграм танцор сообщил радостью весть и разместил забавное видео. (Чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца).
«У нас пополнение.
Он молодой, умный и трудолюбивый.
Очень помогает, а иногда и развлекает.
И просто красавчик», - написал Яма.
Ранее мы сообщали, звездный судья проекта "Танцюють всі" Влад Яма похвастался женой Лилианой и ребенком, опубликовав их фото в Инстаграм.
Лилиана в необычном белом платье-рубашке с корсетом на талии присела рядом с малышом, поцеловав его в губки.
"Как же я мечтал о Сыне!.. Спасибо", - подписал Влад.
Милое фото собрало уйму комментариев: "Сын Ваша копия", "Красивое фото и сын красавчик. Ну теперь еще нужна и девочка", "Красавчик!!!! Хоть только профиль видно, но все равно красотун", "Какие они красивые у вас", "Про что можно мечтать, когда счастье рядом".
Напомним, Влад Яма впервые показал маленького сына, жена не сдержалась: "Ваша копия".
Как сообщала Politeka, фото молодого Влада Ямы с семейством вызвало фурор в сети: "Был жених еще тот".