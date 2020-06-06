Хореограф и телеведущий Влад Яма похвастался своим новым приобретением

Известный украинский танцор, член жури танцевального шоу "Танцы со звездами", и тренер юмористической программы "Лига Смеха" Влад Яма не часто делится с поклонниками подробностями личной жизни, пишет Politeka.net .

Однако в этот раз Влад не сдержался и похвастался новой покупкой, которую приобрел на днях. Речь идет о новомодном гаджете - роботе-пылесосе.

В своем микроблоге Инстаграм танцор сообщил радостью весть и разместил забавное видео. (Чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца).

«У нас пополнение.

Он молодой, умный и трудолюбивый.

Очень помогает, а иногда и развлекает.

И просто красавчик», - написал Яма.

Ранее мы сообщали, звездный судья проекта "Танцюють всі" Влад Яма похвастался женой Лилианой и ребенком, опубликовав их фото в Инстаграм.

Лилиана в необычном белом платье-рубашке с корсетом на талии присела рядом с малышом, поцеловав его в губки.

"Как же я мечтал о Сыне!.. Спасибо", - подписал Влад.

Милое фото собрало уйму комментариев: "Сын Ваша копия", "Красивое фото и сын красавчик. Ну теперь еще нужна и девочка", "Красавчик!!!! Хоть только профиль видно, но все равно красотун", "Какие они красивые у вас", "Про что можно мечтать, когда счастье рядом".

Напомним, Влад Яма впервые показал маленького сына, жена не сдержалась: "Ваша копия".

Как сообщала Politeka, фото молодого Влада Ямы с семейством вызвало фурор в сети: "Был жених еще тот".