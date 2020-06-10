Известный украинский хореограф Влад Яма, звезда "Танцев со звездами", показал необычный образ на кухне

На фото Влад показывает себя без футболки, позируя на кухне у родителей в Запорожье. Яма фотографировал себя максимально близко, показывая мамин пирог, который ему она приготовила. На фото можно заметить не только бороду и усы красавца, но и подкачанное тело. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Согласно исследованиям британских учёных... иногда нужно просто съесть Мамин яблочный пирог, не думая о калориях!..", - написал Яма.

Фанаты поставили почти тысячу лайков за полчаса и написали несколько комментариев:

"Это средство от всего негативного, мамуля умничка", "Да, нужно позволять себе маленькие радости! В них и есть истинный кайф!", "Я полностью согласна! И настроение отличное и нервы в порядке! Влад, вы же танцор! Двигайтесь, и калории вам не страшны!", "Ага, а потом месяц пахать в зале))", "Когда задумываешься о калориях, они и прилипают к бокам. А когда весело уплетаешь самый вкусный мамин пирог, всё нипочем!", "Как вкусно выглядит!".

Ранее мы сообщали, что известный украинский хореограф Влад Яма показал, как проводит досуг.

На кадрах Влад сидит в надувном бассейне в коротких шортах и кепке. Яма сел на колени и очищал резервуар, пока его снимали. На фото можно легко оценить подтянутую фигуру танцора, который не постеснялся показать ее на камеру.

Напомним, в семье Влада Ямы "пополнения", хореограф не скрывает радости

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